Рамис Терегулов: Опыт вернувшихся из зоны СВО ребят востребован и нужен

Помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина.

Источник: Соцсети

Ветеран СВО, помощник губернатора Самарской области Рамис Терегулов прокомментировал прямую линию президента России Владимира Путина. По словам Терегулова, он смотрел прямую линию вместе со всей Россией. Для него было важно, что много вопросов касалось успехов бойцов на спецоперации и их самореализации в мирной жизни.

«Опыт ребят, вернувшихся из зоны СВО, востребован и нужен. У нас, в Самарской области, реализуется программа “Школа героев” в продолжение президентской программе “Время героев”, есть специальная программа “СВОе дело” для тех, кто хочет научиться вести свой бизнес. И это реальная возможность для бойцов реализоваться в мирной жизни», — отметил помощник губернатора.

Рамис Терегулов подчеркнул, что важнейшей задачей для всей страны сейчас является победа в спецоперации.

«Большой популярностью сейчас пользуются войска БПЛА. Считаю, это одно из приоритетных направлений сегодня, и к нему нужно привлекать молодое поколение, так как они быстрее адаптируются к этой науке и получают лучшие результаты. Это хорошая возможность для молодых, технологичных, грамотных ребят — пойти в войска БПЛА, где решаются ключевые задачи сегодняшнего боя».

По словам помощника губернатора, важно, что Вячеслав Федорищев поддерживает тех, кто идет в войска БПЛА, в том числе повышением выплат за заключение контракта с ВС РФ.

