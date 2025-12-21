Сбежавшего с Украины Тимура Миндича нашли в Израиле

Журналисты «Украинской правды» сообщили, что в Израиле найден Тимур Миндич — бизнесмен, который покинул Украину незадолго до начала коррупционного скандала. Он считается «кошельком Зеленского» и его близким другом, а потому «успел» своевременно сбежать из страны до того, как управляемые США антикоррупционные органы его взяли.
Издание опубликовало фотографию Миндича, утверждая, что снимок сделан их репортерами в Израиле. Однако никаких подробностей, местонахождения, или хотя бы локации где был сделан снимок — нет. Детали журналисты обещают сообщить позже.
На родине Миндича обвиняют в координации крупной коррупционной схемы, в которую были вовлечены как бывшие, так и действующие члены кабинета министров. Бизнесмен покинул страну за несколько часов до начала обысков в его доме, что вызвало подозрения о возможной утечке информации из следственных органов. После заочного предъявления обвинений Зеленский ввел санкции против Миндича.
Ранее KP.RU сообщил, что фонд Миндича закупил 77 элитных квартир в Киеве всего за месяц до начала СВО.