Минобороны: Над российскими регионами сбиты 35 украинских БПЛА

Российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ. Об этом информирует пресс-служба российского оборонного ведомства.
Сообщается, что беспилотники были уничтожены в течение 3,5 часов вечером в воскресенье 21 декабря.
«В период с 20:00 до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе.
В Минобороны уточнили, что 23 украинских беспилотника сбиты над акваторией Чёрного моря, шесть — над территорией Республики Крым. Также три БПЛА обезврежены в небе над Белгородчиной, столько же — над акваторией Азовского моря.
Тем временем оперштаб Краснодарского края сообщил, что возгорание на терминале трубопровода в посёлке Волна Краснодарского края произошло в результате падения обломков украинского беспилотника. Люди при этом не пострадали, пожарные борются с огнём.
Также сообщалось, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 атаки ВСУ в ДНР.