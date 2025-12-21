Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Оперштаб: Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае

В Темрюкском районе тушат возгорание на терминале трубопровода после падения БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Возгорание на терминале трубопровода в посёлке Волна Краснодарского края произошло в воскресенье 21 декабря в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом информирует оперативный штаб региона.

«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в п. Волна Темрюкского района», — сказано в релизе.

Сообщается, что площадь возгорания составила около ста квадратных метров, пожарные расчёты борются с огнём. Люди при инциденте не пострадали.

Тем временем пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ.

Ранее обломки беспилотников повредили железную дорогу и хозпостройки в Воронежской области.

Также сообщалось, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 атаки ВСУ в ДНР.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше