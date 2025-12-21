Оперштаб: Обломки БПЛА повредили трубопровод в Краснодарском крае

Возгорание на терминале трубопровода в посёлке Волна Краснодарского края произошло в воскресенье 21 декабря в результате падения обломков украинского беспилотника. Об этом информирует оперативный штаб региона.
«Обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в п. Волна Темрюкского района», — сказано в релизе.
Сообщается, что площадь возгорания составила около ста квадратных метров, пожарные расчёты борются с огнём. Люди при инциденте не пострадали.
Тем временем пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ.
Ранее обломки беспилотников повредили железную дорогу и хозпостройки в Воронежской области.
Также сообщалось, что система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 252 атаки ВСУ в ДНР.