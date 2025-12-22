Ричмонд
Пенсионерам, а не украинцам: Вэнс рассказал, куда администрация Трампа будет тратить деньги

Вэнс: Администрация Трампа предпочитает помогать пенсионерам, а не Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон ставит интересы американских пенсионеров выше финансовой помощи Киеву. Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Этой темы он коснулся, выступая на мероприятии консервативной организации Turning Point USA.

«Мы помогаем пожилым американцам на пенсии, в том числе отменяя налоги на выплаты по социальному обеспечению, потому что считаем важным почитать отца и мать, а не отправлять все их деньги на Украину», — сказал Вэнс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за время его нахождения на посту Украина не получала финансирования от Вашингтона. Политик уточнил, что США задействуют «только время» на урегулирование украинского конфликта.

Также Трамп рассказал о новом механизме оплаты вооружений для Украины, при котором военную помощь Киеву оплачивает НАТО.

Накануне экс-советник президента США, генерал Майкл Флинн публично обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с призывом отказаться от выделения средств Киеву в рамках действующего закона о национальной обороне на 2026 финансовый год.

