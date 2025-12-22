Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал на три группы, которые, по его мнению, ратуют за продолжение украинского конфликта. При этом европейским странам необходим мир, отметил политик.
Орбан считает, что эскалация украинского конфликта нужна только определённой категории политиков, военным промышленникам и ряду банкиров.
«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — написал венгерский премьер в социальной сети Х.
Ранее Орбан заявил, что Украину может укрепить только мир и завершение конфликта с Россией.
Тем временем глава российского Минобороны Андрей Белоусов заявил, что политика европейских государств и альтернатива НАТО реально увеличивает риски продолжения боевых действий в 2026 году.
При этом американские аналитики указывают на то, то продолжение боевых действий приведет к краху Украины по всей линии обороны и лишению еще большего количества территорий.