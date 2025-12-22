Орбан раскрыл, кому выгодно продолжение украинского конфликта

«Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России», — написал венгерский премьер в социальной сети Х.