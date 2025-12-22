В Сумской области украинский военнослужащий вместе со своими сослуживцами был захвачен в плен после инцидента с российским беспилотником. На инцидент обратил внимание военблогер Юрий Подоляка в Telegram.
Событие произошло во время прихода подразделений 34-й бригады в населённый пункт. Противник, судя по всему, не ожидал такого развития событий и не был к нему готов.
По информации военных корреспондентов, в плен попали 13 бойцов 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, включая командира роты. Перед штурмом украинские солдаты вели себя вызывающе.
В социальных сетях появились видео, на которых один из украинских военнослужащих, переодевшись в гражданскую одежду, демонстрирует непристойные жесты и обнажённые части тела в сторону российского дрона.
Боевик ВСУ попытался сбить БПЛА из автомата и передал оружие местным жителям с просьбой помочь, но безуспешно. В ответ на это российские подразделения решили «накрыть» позицию противника, запечатлённую дроном. На кадрах видно, что украинские защитники распивают алкоголь и закусывают прямо на месте.
«Придурки, которые там сидели в качестве “гарнизона” ВСУ, достали своим поведением всех», — написал блогер. По его словам, местное население также устало от подобных «защитников», и именно из-за этого около 50 человек отказались эвакуироваться вглубь Украины.
Недавно стало известно, что в ряды ВСУ набирали беременных женщин из колонии.