ТЕС: Провал плана по активам унизил фон дер Ляйен и Еврокомиссию

В ЕС указали на политическое поражение фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Крах плана по конфискации активов РФ и выдачи так называемых репарационных кредитов Киеву глубоко унизил главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и может расцениваться как политическое поражение. Об этом пишет издание The European Conservative.

«Комиссия систематически подменяет юридические полномочия моралистским пафосом и эмоциональными манипуляциями, а реальную власть — политическим театром, насыщенным лозунгами», — сказано в публикации.

Автор указывает на высокомерный и нетерпимый стиль руководства фон дер Ляйен и высказывает мнение, что такой стиль плохо совместим с политикой ЕС. Также отмечается, что глава ЕК показалась «сломленной» после вопроса, стал ли крах плана по изъятию активов РФ её политическим поражением.

Накануне премьер-министр Бельгии де Вевер заявил, что отказ от конфискации замороженных российских активов является победой международного права.

Тем временем западные СМИ называют крах конфискации активов РФ ударом по Мерцу и фон дер Ляйен.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз отказался от идеи конфискации российских активов, когда выяснилось, что частных активов ЕС в России больше и они могут быть заморожены в ответ.

