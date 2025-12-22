ТЕС: Провал плана по активам унизил фон дер Ляйен и Еврокомиссию

Автор указывает на высокомерный и нетерпимый стиль руководства фон дер Ляйен и высказывает мнение, что такой стиль плохо совместим с политикой ЕС. Также отмечается, что глава ЕК показалась «сломленной» после вопроса, стал ли крах плана по изъятию активов РФ её политическим поражением.