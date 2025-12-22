Два причала и два судна повреждены после атаки БПЛА на Кубани

Пожар на двух причалах произошёл в Краснодарском крае в ночь на понедельник 22 декабря после атаки украинских беспилотников. Об этом информирует оперативный штаб региона. Также сообщается о повреждении двух судов.
«В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна», — сказано в релизе.
Сообщается, что пожарные ведут активное тушение возгораний площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м. на причалах. При этом ни среди членов экипажей, ни среди сотрудников на берегу никто не пострадал, все были своевременно эвакуированы.
Ранее сообщалось, что возгорание на терминале трубопровода в посёлке Волна Краснодарского края произошло в результате падения обломков украинского беспилотника.
Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что российские средства ПВО сбили 35 украинских беспилотных летательных аппаратов, при помощи которых ВСУ пытались атаковать объекты на территории РФ.