Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на Кубань, горят причалы

Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района.
«Все, кто находились на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — говорится в публикации.
По данным оперштаба, на причалах возникли возгорания площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.
Сейчас пожарные активно тушат огонь. На месте работают оперативные и специальные службы.
Ранее ночью сообщалось, что обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна, начался пожар. Никто не пострадал.
