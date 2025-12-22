Ричмонд
Два судна получили повреждения при атаке БПЛА на Кубань, горят причалы

В Краснодарском крае два причала и два судна получили повреждения в результате атаки БПЛА. Об этом в ночь на понедельник сообщил оперативный штаб региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в поселке Волна Темрюкского района.

«Все, кто находились на борту кораблей, эвакуированы. Ни среди членов экипажа, ни среди сотрудников на берегу пострадавших нет», — говорится в публикации.

По данным оперштаба, на причалах возникли возгорания площадью от 1000 до 1500 квадратных метров.

Сейчас пожарные активно тушат огонь. На месте работают оперативные и специальные службы.

Ранее ночью сообщалось, что обломки БПЛА повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна, начался пожар. Никто не пострадал.

