Расчет ЗУ-23−2 уничтожил БПЛА Warmate ВСУ в Запорожской области

«Расчеты мобильных зенитных групп выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Так, во время боевого выезда расчет ЗУ-23−2 уничтожил тяжелый украинский коптер и ударный беспилотник самолетного типа Warmate. От подразделения беспилотных систем, проводящих воздушную разведку над Днепром, поступила информация о пролете дронов. Мобильный расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого поражения. Скоординировав огонь с нескольких расчетов, беспилотники противника удалось уничтожить», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение воздушных целей противника.