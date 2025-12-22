Ричмонд
Расчет ЗУ-23−2 уничтожил БПЛА Warmate ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет зенитной установки ЗУ-23−2 группировки войск «Днепр» уничтожил беспилотник Warmate самолетного типа, а также тяжелый дрон противника в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты мобильных зенитных групп выполняют боевые задачи в любое время суток и при любых погодных условиях. Так, во время боевого выезда расчет ЗУ-23−2 уничтожил тяжелый украинский коптер и ударный беспилотник самолетного типа Warmate. От подразделения беспилотных систем, проводящих воздушную разведку над Днепром, поступила информация о пролете дронов. Мобильный расчет выдвинулся на заранее подготовленную позицию для нанесения огневого поражения. Скоординировав огонь с нескольких расчетов, беспилотники противника удалось уничтожить», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля зафиксировали уничтожение воздушных целей противника.

