Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы РФ уничтожили средства РЭБ противника на краснолиманском направлении

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет гаубицы «Гиацинт-С» Западной группировки войск уничтожил замаскированные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ на краснолиманском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 “Гиацинт-С” 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” нанес высокоточный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в ходе выполнения задач в зоне СВО. В результате эффективной работы разведывательно-огневого контура были выявлены и точно идентифицированы скрытно размещенные средства радиоэлектронной борьбы противника. Артиллеристы, получив целеуказание в режиме реального времени, оперативно выполнили маневр на огневую позицию и произвели поражение обнаруженных целей», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что артиллеристы группировки продолжают подавлять критически важные объекты военной инфраструктуры противника на всех направлениях в зоне проведения СВО.