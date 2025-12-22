Артиллеристы РФ уничтожили средства РЭБ противника на краснолиманском направлении

«Расчет 152-мм самоходной артиллерийской установки 2С5 “Гиацинт-С” 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” нанес высокоточный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении в ходе выполнения задач в зоне СВО. В результате эффективной работы разведывательно-огневого контура были выявлены и точно идентифицированы скрытно размещенные средства радиоэлектронной борьбы противника. Артиллеристы, получив целеуказание в режиме реального времени, оперативно выполнили маневр на огневую позицию и произвели поражение обнаруженных целей», — говорится в сообщении.