Южная группировка за сутки уничтожила 6 наземных роботов и 11 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили 6 наземных робототехнических комплексов, 11 беспилотников и 5 пунктов управления БПЛА противника за сутки. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

Источник: РИА "Новости"

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 11 антенн связи, 6 наземных робототехнических комплексов, 5 пунктов управления и 7 антенн БПЛА. Сбито 11 беспилотников противника», — сказал он.

