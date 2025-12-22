Ричмонд
Бойцы РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили пункт управления беспилотниками и позицию с автоматическим гранатометом противника в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки “Север” выявили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области. Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенным оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что вторым дроном была уничтожена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
