Бойцы РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в Харьковской области

«Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем группировки “Север” выявили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Харьковской области. Полученные координаты незамедлительно были переданы расчетам БПЛА, оснащенным оптико-волоконными системами, которые успешно поразили пункт управления БПЛА противника вместе с личным составом», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что вторым дроном была уничтожена позиция с автоматическим гранатометом, которая обеспечивала прикрытие пункта управления БПЛА.