Группировка «Восток» за сутки уничтожила БМП Marder и 6 станций Starlink ВСУ

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 245 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, 5 боевых бронированных машин, в числе которых 3 “Козака”, буксированную гаубицу М198, 6 автомобилей, пункт боепитания, 6 станций спутниковой связи Starlink, склад материальных средств и 6 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.