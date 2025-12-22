Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» за сутки уничтожила БМП Marder и 6 станций Starlink ВСУ

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Восточной группировки войск уничтожили боевую машину пехоты Marder, а также шесть станций спутниковой связи Starlink ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

Источник: РИА "Новости"

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 245 военнослужащих, боевую машину пехоты Marder, 5 боевых бронированных машин, в числе которых 3 “Козака”, буксированную гаубицу М198, 6 автомобилей, пункт боепитания, 6 станций спутниковой связи Starlink, склад материальных средств и 6 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.