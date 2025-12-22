Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ уничтожили пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления БПЛА, а также опорные пункты противника в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе воздушной разведки в городской застройке был выявлен сектор, который противник использовал для размещения пунктов управления БПЛА. После получения целеуказаний расчет РСЗО “Град” выдвинулся на огневую позицию и нанес удар реактивными снарядами по обозначенному сектору. В результате огневого воздействия уничтожены пункты управления беспилотной авиацией и размещения расчетов дронов противника», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении нескольких опорных пунктов в жилой застройке Гуляйполя, подчеркнув, что огонь по цели был открыт расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».

В Минобороны подчеркнули, что уничтожение пунктов управления БПЛА и опорных пунктов нарушило систему обороны и взаимодействия подразделений ВСУ в городской застройке, а также обеспечило российских военнослужащих превосходством в воздухе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше