Бойцы РФ уничтожили пункты управления БПЛА и опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя

«В ходе воздушной разведки в городской застройке был выявлен сектор, который противник использовал для размещения пунктов управления БПЛА. После получения целеуказаний расчет РСЗО “Град” выдвинулся на огневую позицию и нанес удар реактивными снарядами по обозначенному сектору. В результате огневого воздействия уничтожены пункты управления беспилотной авиацией и размещения расчетов дронов противника», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также рассказали об уничтожении нескольких опорных пунктов в жилой застройке Гуляйполя, подчеркнув, что огонь по цели был открыт расчетами самоходных артиллерийских установок «Мста-С».
В Минобороны подчеркнули, что уничтожение пунктов управления БПЛА и опорных пунктов нарушило систему обороны и взаимодействия подразделений ВСУ в городской застройке, а также обеспечило российских военнослужащих превосходством в воздухе.