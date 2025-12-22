«Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения боевой группы спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районе Андреевки. Кроме того, уничтожен танк Leopard 2», — сказал собеседник агентства.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.