Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силовики уничтожили танк Leopard 2 в Сумской области

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Попытка выдвижения боевой группы 225-го штурмового полка ВСУ сорвана у населенного пункта Андреевка в Сумской области, также уничтожен танк Leopard 2, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Источник: © РИА Новости

«Комплексным огневым поражением сорвана попытка выдвижения боевой группы спецроты 225-го отдельного штурмового полка в районе Андреевки. Кроме того, уничтожен танк Leopard 2», — сказал собеседник агентства.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше