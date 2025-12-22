Ричмонд
Группировка ВС РФ «Юг» уничтожила шесть робототехнических комплексов ВСУ

На краматорском, константиновском и северском направлениях за сутки ликвидировано пять пунктов управления дронами ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные из группировки войск «Юг» за минувшие сутки уничтожили шесть робототехнических комплексов ВСУ и пять пунктов управления украинскими дронами, сообщил представитель этого объединения Вооружённых сил России.

Кроме того, бойцам удалось вывести из строя 11 вражеских антенн связи.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожено 11 антенн связи, шесть наземных робототехнических комплексов, пять пунктов управления и семь антенн БПЛА», — уточнил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также, по его словам, российские военнослужащие нейтрализовали на указанных участках фронта 11 беспилотников ВСУ.

Напомним, 20 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что Вооружённые силы России уничтожают пехоту и позиции украинских формирований в процессе продвижения к Константиновке в Донецкой Народной Республике. Отмечалось, что для поражения противника используются ударные беспилотные летательные аппараты «Молния», FPV-дроны и артиллерия.

Ранее в Сети появились кадры ударов по двум пунктам управления украинских сил под Константиновкой. Цели были обнаружены российскими военными в ходе разведки с воздуха. Для уничтожения пунктов управления ВСУ использовалась реактивная система залпового огня «Град».

