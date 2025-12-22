Ричмонд
Кирилл Дмитриев вылетел из Майами в Москву после переговоров по Украине

Дмитриев покинул США после переговоров с Уиткоффом и Кушнером.

Источник: Комсомольская правда

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вылетел из Майами. Здесь политик провел несколько раундов переговоров с представителями США по вопросам урегулирования украинского конфликта.

Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что по завершении рабочей поездки Дмитриев вернётся в Москву и представит соответствующий доклад.

Сайт KP.RU писал, что Дмитриев прилетел в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером по Украине. При этом кортеж спецпредставителя президента РФ сразу же из аэропорта направился к месту переговоров.

По их итогу Кирилл Дмитриев отметил, что дискуссии с американской стороной идут конструктивно.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше