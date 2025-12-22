Кирилл Дмитриев вылетел из Майами в Москву после переговоров по Украине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев вылетел из Майами. Здесь политик провел несколько раундов переговоров с представителями США по вопросам урегулирования украинского конфликта.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков отметил, что по завершении рабочей поездки Дмитриев вернётся в Москву и представит соответствующий доклад.
Сайт KP.RU писал, что Дмитриев прилетел в Майами на встречу с Уиткоффом и Кушнером по Украине. При этом кортеж спецпредставителя президента РФ сразу же из аэропорта направился к месту переговоров.
По их итогу Кирилл Дмитриев отметил, что дискуссии с американской стороной идут конструктивно.