Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Одесской области после взрывов фиксируют отключения электричества

В Белгород-Днестровском районе Одесской области прогремели взрывы, отключается электричество.

Источник: Комсомольская правда

В Одесской области прозвучала серия взрывов в ночь на понедельник 22 декабря, вслед за чем зафиксированы отключения электричества в Белгород-Днестровском районе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», уточнив, что после взрывов возникло возгорание.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что ночью 19 декабря в Одессе прогремели взрывы. Часть города оказалась без света.

Также сообщалось, что в двух областях Украины без света остались около 100 тысяч абонентов.

В конце ноября пожар разгорелся на территории объекта энергетики в Харькове, этому предшествовал ряд взрывов.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше