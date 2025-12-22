В Одесской области после взрывов фиксируют отключения электричества

В Одесской области прозвучала серия взрывов в ночь на понедельник 22 декабря, вслед за чем зафиксированы отключения электричества в Белгород-Днестровском районе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», уточнив, что после взрывов возникло возгорание.