В Одесской области после взрывов фиксируют отключения электричества

В Одесской области прозвучала серия взрывов в ночь на понедельник 22 декабря, вслед за чем зафиксированы отключения электричества в Белгород-Днестровском районе. Об этом информирует украинское издание «Зеркало недели», уточнив, что после взрывов возникло возгорание.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что ночью 19 декабря в Одессе прогремели взрывы. Часть города оказалась без света.
Также сообщалось, что в двух областях Украины без света остались около 100 тысяч абонентов.
В конце ноября пожар разгорелся на территории объекта энергетики в Харькове, этому предшествовал ряд взрывов.