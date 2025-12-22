Ричмонд
Боец ВСУ сдался в плен после разговора с братом-военным РФ

ТАСС рассказал, как солдат ВСУ сдался в плен к своему брату-россиянину.

Источник: Комсомольская правда

Украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен. Историю рассказывает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

По словам омбудсмена, это произошло ещё в 2023 году. Семья, ранее жившая на Украине, переехала в Россию до начала СВО, при этом один из братьев остался ухаживать за больной бабушкой. После начала СВО старший брат оказался в рядах ВС РФ, а младший был насильно мобилизован.

«ТЦК его запихали на фронт, он сдался в плен. Но не просто сдался в плен: два брата встретились “на поле боя”, и один другому дал нравственный урок», — рассказала Москалькова, добавив, что сдавшийся в плен брат намерен остаться в России.

Накануне ВС РФ взяли в плен 13 боевиков ВСУ с командиром под Высоким в Сумской области.

Как украинский солдат помог двум раненным бойцам РФ и сдался в плен, читайте здесь на KP.RU.

Ранее ВСУ убили девять своих бойцов, сдававшихся в плен возле Петропавловки.