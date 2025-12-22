Подразделения боевиков украинской армии пытаются выстроить оборону у села Вильча Харьковской области. Для этого они дистанционно минируют маршруты захода российских штурмовиков. Об этом со ссылкой на представителей в силовых структурах сообщает ТАСС.
«На харьковском направлении противник начал выстраивать оборону южнее Вильчи и пытается осуществить дистанционное минирование маршрутов захода наших штурмовых групп в населенный пункт», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что военнослужащие двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали со своих позиций в Харьковской области после ударов российских военных.
В ноябре военнослужащие 111-й бригады ВСУ сбежали с позиций в Ямполе в ДНР. Как следует из перехваченных радиопереговоров, украинские военные долго находились под обстрелами.