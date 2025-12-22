Над Краснодарским краем и Черным морем сбили пять БПЛА

По данным оборонного ведомства, еще два БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, один — в небе над Брянской областью.
Всего в ночное время с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа.
Вечером 21 декабря на Кубани объявляли ракетную опасность.
