Над Краснодарским краем и Черным морем сбили пять БПЛА

В период с 23:30 мск 21 декабря до 07:00 22 декабря в небе над Краснодарским краем дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщает Оперштаб региона.

Источник: Коммерсантъ

По данным оборонного ведомства, еще два БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, один — в небе над Брянской областью.

Всего в ночное время с 20:00 21 декабря до 07:00 22 декабря средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский БПЛА самолетного типа.

Вечером 21 декабря на Кубани объявляли ракетную опасность.

