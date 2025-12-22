Санкции против России санкции сокрушили экономику Европы. Об этом с соцсети Х заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Политик напомнил, что раньше в Брюсселе обещали, что рестрикции сокрушат Россию.
«Вместо этого они сокрушили Европу. Цены на энергоносители резко выросли, конкурентоспособность рухнула, и Европа отстает. Такова цена ошибочных решений», — написал он на странице в соцсети X.
Венгерский премьер в очередной раз призвал начать переговоры о мире, а не вести политику в сторону эскалации.
Ранее Виктор Орбан заявил, что эскалация украинского конфликта нужна только определённой категории политиков, военным промышленникам и ряду банкиров в Европе.
До этого венгерский премьер объяснил, что единственным способом реально укрепить Украину является скорейшее завершение конфликта.