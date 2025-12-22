Ричмонд
Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

Российский истребитель Су-57 впервые совершил полет с перспективным двигателем пятого поколения.

Источник: Аргументы и факты

Российский истребитель Су-57 впервые поднялся в воздух с новейшим двигателем пятого поколения «Изделие 177», сообщили в пресс-службе компании «Ростех».

По информации от Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, входящих в Госкорпорацию «Ростех», начались летные испытания двигателя «Изделие 177» на самолете Су-57. Заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев управлял самолетом во время полета, который прошел в соответствии с запланированным полетным заданием.

В «Ростехе» подчеркнули, что новый двигатель с увеличенной тягой значительно улучшит летные характеристики самолета и создаст основу для его дальнейшего развития.

Многофункциональный истребитель Су-57 предназначен для выполнения различных боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей. Он способен действовать круглосуточно, в любых погодных условиях и при сильных помехах. Благодаря своей малой заметности, самолет может эффективно уничтожать цели даже при противодействии современным системам ПВО.