Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

По информации от Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, входящих в Госкорпорацию «Ростех», начались летные испытания двигателя «Изделие 177» на самолете Су-57. Заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев управлял самолетом во время полета, который прошел в соответствии с запланированным полетным заданием.
В «Ростехе» подчеркнули, что новый двигатель с увеличенной тягой значительно улучшит летные характеристики самолета и создаст основу для его дальнейшего развития.
Многофункциональный истребитель Су-57 предназначен для выполнения различных боевых задач, включая поражение воздушных, наземных и морских целей. Он способен действовать круглосуточно, в любых погодных условиях и при сильных помехах. Благодаря своей малой заметности, самолет может эффективно уничтожать цели даже при противодействии современным системам ПВО.