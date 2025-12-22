Су-57 совершил первый полет с двигателем пятого поколения

По информации от Объединенной авиастроительной корпорации и Объединенной двигателестроительной корпорации, входящих в Госкорпорацию «Ростех», начались летные испытания двигателя «Изделие 177» на самолете Су-57. Заслуженный летчик-испытатель России Роман Кондратьев управлял самолетом во время полета, который прошел в соответствии с запланированным полетным заданием.