Тульские десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Север” выполняют боевые задачи в Сумской области, поддерживая огнем штурмовые группы ВДВ. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО “Град” артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение живой силы ВСУ.