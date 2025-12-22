Ричмонд
Тульские десантники уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» тульских десантников уничтожил скопление пехоты противника в опорном пункте в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Расчеты РСЗО БМ-21 “Град” тульского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск “Север” выполняют боевые задачи в Сумской области, поддерживая огнем штурмовые группы ВДВ. Получив координаты группы пехоты ВСУ, пытавшейся закрепиться в опорном пункте в лесном массиве, расчет РСЗО “Град” артиллеристов-десантников точным залпом пакета реактивных ракет накрыл указанный квадрат, уничтожив пехоту противника», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля подтвердили уничтожение живой силы ВСУ.