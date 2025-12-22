ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 30 БПЛА за сутки

«В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Прилесье и селу Теребрено выпущен один боеприпас и произведены атаки 3 беспилотников. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано», — написали в оперштабе.
По Грайворонскому округу ВСУ выпустили девять боеприпасов и 20 БПЛА, повреждены два автомобиля. Ракитянский округ атакован с помощью трех беспилотников самолетного типа, поврежден частный дом и забор еще одного частного дома.
По Чернянскому, Белгородскому, Борисовскому и Волоконовскому округу ВСУ выпустили восемь БПЛА, в Волоконовском округе поврежден объект инфраструктуры.