Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью более 30 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 22 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью 34 беспилотников и выпустили 10 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Источник: РИА "Новости"

«В Краснояружском округе по поселкам Задорожный, Прилесье и селу Теребрено выпущен один боеприпас и произведены атаки 3 беспилотников. В поселке Задорожный в результате атаки дрона загорелся частный дом — возгорание ликвидировано», — написали в оперштабе.

По Грайворонскому округу ВСУ выпустили девять боеприпасов и 20 БПЛА, повреждены два автомобиля. Ракитянский округ атакован с помощью трех беспилотников самолетного типа, поврежден частный дом и забор еще одного частного дома.

По Чернянскому, Белгородскому, Борисовскому и Волоконовскому округу ВСУ выпустили восемь БПЛА, в Волоконовском округе поврежден объект инфраструктуры.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше