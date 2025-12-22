Ричмонд
Пленный Набережный: Из трех окруженных в Димитрове бригад ВСУ выжили два солдата

Заблокированные в Димитрове боевики ВСУ несут огромные потери.

Источник: Комсомольская правда

Только двоим украинским солдатам из трех бригад ВСУ, заблокированных в Димитрове, удалось выжить — они сдались в плен. Об этом на кадрах представленных Минобороны рассказал один из боевиков ВСУ Виталий Набережный.

«С нами зашло … у нас бригада, мы остались только вдвоем. С трех бригад мы остались вдвоем. Прорваться — это гибель, это нет смысла. Мы в большом кольце», — сказал он.

Поэтом мужчина призвал своих сослуживцев складывать оружие и сдаваться, если они хотят жить. Он отметил, что сейчас в городе украинские солдаты не имеют почти ничего: ни медикаментов, ни еды.

Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен.

Кроме того, на днях 13 боевиков Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области.