Только двоим украинским солдатам из трех бригад ВСУ, заблокированных в Димитрове, удалось выжить — они сдались в плен. Об этом на кадрах представленных Минобороны рассказал один из боевиков ВСУ Виталий Набережный.
«С нами зашло … у нас бригада, мы остались только вдвоем. С трех бригад мы остались вдвоем. Прорваться — это гибель, это нет смысла. Мы в большом кольце», — сказал он.
Поэтом мужчина призвал своих сослуживцев складывать оружие и сдаваться, если они хотят жить. Он отметил, что сейчас в городе украинские солдаты не имеют почти ничего: ни медикаментов, ни еды.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен.
Кроме того, на днях 13 боевиков Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области.