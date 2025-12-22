На СВО передадут конфискованную под Волгоградом мототехнику

Астраханские таможенники передали на нужды СВО партию конфискованных иностранных товаров.
210 единиц мототехники и больше 400 комплектующих без документов, подтверждающих таможенное оформление на территории ЕАЭС, были обнаружены при проверке грузовика на трассе в Волгоградской области — регион входит в сферу деятельности Астраханской таможни.
«Установлено, что товары ввезены в Россию без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей», — уточняет представитель ведомства Татьяна Полякова.
Суд постановил обратить товары в доход государства. Конфискат уже передали в территориальное управление Росимущества, отсюда он будет передан в Минобороны РФ.
Ранее таможенники передали в помощь военным изъятое в Волгограде белье и пледы.