Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО передадут конфискованную под Волгоградом мототехнику

Установлено, что товары ввезены в Россию без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей.

Источник: Астраханская таможня

Астраханские таможенники передали на нужды СВО партию конфискованных иностранных товаров.

210 единиц мототехники и больше 400 комплектующих без документов, подтверждающих таможенное оформление на территории ЕАЭС, были обнаружены при проверке грузовика на трассе в Волгоградской области — регион входит в сферу деятельности Астраханской таможни.

«Установлено, что товары ввезены в Россию без таможенного декларирования и уплаты таможенных платежей», — уточняет представитель ведомства Татьяна Полякова.

Суд постановил обратить товары в доход государства. Конфискат уже передали в территориальное управление Росимущества, отсюда он будет передан в Минобороны РФ.

Ранее таможенники передали в помощь военным изъятое в Волгограде белье и пледы.