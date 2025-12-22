Первый австралийский танк Abrams уничтожили у Красноармейска

Машину обнаружили и подбили операторы БПЛА 76-й дивизии ВДВ. Добивали оставленный экипажем танк уже дроны отряда «Рубикон», пишет «Осведомитель».
Обездвиженный Abrams с хлипким, не соответствующим масштабу цели мангалом, сожгли, запустив несколько дронов в открытые люки башни. Впрочем, зная интерес наших военных к западной бронетехнике, здесь никакая защита не спасла бы.
Напомним, летом 2025 года ВСУ передали 49 M1A1, списанных австралийской армией из-за морального устаревания. К тому времени украинская армия потеряла практически все американские танки, доставшиеся ей ранее.
Как минимум, 10 машин из новой партии поступили на вооружение штурмового полка «Скала», до этого успешно утилизировавшего немецкие Leopard 2. Также Abrams планировалось отправить в 47-ю ОМБр «Магура», где также служат известные специалисты по потерям бронетехники.