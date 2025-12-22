Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: «танки-одуванчики» — новый российский проект антидроновой защиты для бронетехники

В конфликте на Украине защита от беспилотников противника не менее важна, чем использование дронов. Именно этим и занимается «танк-одуванчик» — новый «защитный костюм» для российских танков от украинских БПЛА, пишет испанское издание 20 minutos.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: CARLOS G. KINDELÁN/20MINUTOS
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что Россия разработала новую систему защиты своих танков от FPV-дронов, благодаря которой танки выглядят как огромные одуванчики. На передовой их пока не видели, но, как полагают эксперты, «танки-одуванчики» будут испытаны в реальных условиях в кратчайшие сроки (по данным российских военкоров, первые «одуванчики» были замечены на фронте в ноябре 2025 года. — Прим. ред.).

Система защиты в виде одуванчика напоминает металлические шипы, используемые для отпугивания птиц с крыш, поясняет датское новостное издание Dagens.

Однако преимущества этой системы состоят в том, что она легкая и гибкая.

«Одуванчик», согласно 20 minutos, состоит из десятков разветвленных металлических стержней, прикрепленных к танку для нейтрализации вражеских FPV-дронов до того, как они достигнут корпуса машины. Стержни изготовлены из гибкого материала и соединены между собой в разветвленную систему съемными элементами. Гибкие стержни изготовлены из стекловолокна различного диаметра, а соединительные элементы выполнены из профилированного листового металла или ударопрочного пластика.

По данным 20 minutos, древовидная структура защиты состоит из нескольких уровней: стержней на нижнем уровне меньше, но они толще, в то время как на верхнем уровне их больше, но они тоньше.

Система «одуванчик», видимо, будет эффективна против FPV-дронов, но бесполезна против противотанковых ракет, предполагает издание. «Одуванчики» со временем могут вытеснить «защитные клетки» и «танки-черепахи».

Как поясняет издание, «защитные клетки» впервые были замечены на поле боя в 2022 году и представляют из себя металлические решетки или сетчатые ограждения, которые устанавливаются на башнях бронированных машин или вокруг них, поясняет издание. А «танки-черепахи» покрыты металлическими кожухами, блокирующими дроны.

В 2024 году российские военные добавили сотни толстых металлических шипов к некоторым «клеткам» и «танкам-черепахам», превратит их в «танки-ежи» для более эффективной защиты от украинских беспилотников. «Ежи», по сути, и стали прототипом «одуванчиков».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше