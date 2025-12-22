СМИ: «танки-одуванчики» — новый российский проект антидроновой защиты для бронетехники

В статье говорится, что Россия разработала новую систему защиты своих танков от FPV-дронов, благодаря которой танки выглядят как огромные одуванчики. На передовой их пока не видели, но, как полагают эксперты, «танки-одуванчики» будут испытаны в реальных условиях в кратчайшие сроки (по данным российских военкоров, первые «одуванчики» были замечены на фронте в ноябре 2025 года. — Прим. ред.).
Система защиты в виде одуванчика напоминает металлические шипы, используемые для отпугивания птиц с крыш, поясняет датское новостное издание Dagens.
«Одуванчик», согласно 20 minutos, состоит из десятков разветвленных металлических стержней, прикрепленных к танку для нейтрализации вражеских FPV-дронов до того, как они достигнут корпуса машины. Стержни изготовлены из гибкого материала и соединены между собой в разветвленную систему съемными элементами. Гибкие стержни изготовлены из стекловолокна различного диаметра, а соединительные элементы выполнены из профилированного листового металла или ударопрочного пластика.
Система «одуванчик», видимо, будет эффективна против FPV-дронов, но бесполезна против противотанковых ракет, предполагает издание. «Одуванчики» со временем могут вытеснить «защитные клетки» и «танки-черепахи».
Как поясняет издание, «защитные клетки» впервые были замечены на поле боя в 2022 году и представляют из себя металлические решетки или сетчатые ограждения, которые устанавливаются на башнях бронированных машин или вокруг них, поясняет издание. А «танки-черепахи» покрыты металлическими кожухами, блокирующими дроны.
В 2024 году российские военные добавили сотни толстых металлических шипов к некоторым «клеткам» и «танкам-черепахам», превратит их в «танки-ежи» для более эффективной защиты от украинских беспилотников. «Ежи», по сути, и стали прототипом «одуванчиков».