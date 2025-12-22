Ричмонд
ВС России уничтожили американский БТР в Харьковской области, заявил Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 22 дек — РИА Новости. Группа операторов батальона беспилотных систем выявила и уничтожила живую силу ВСУ и американский бронетранспортёр в районе Волчанска Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Источник: © РИА Новости

«Район города Волчанска… Группа наших операторов БПЛА в ходе аэроразведки установила позиции укрофашистов в частном секторе города. Они оборудовали огневые точки в зданиях. Также был замечен бронетранспортёр американского производства М113, приготовленный для транспортировки личного состава врага. По каждой позиции наши операторы БПЛА отработали FPV-дронами, превращая в груды металла и строительного мусора укрытия фашистов, нанося непоправимый урон их живой силе. Вражеский БТР М113 также был уничтожен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава республики уточнил, что операция проведена бойцами «Запад-Ахмат» Минобороны РФ совместно с сотрудниками ОМВД России по Курчалоевскому району ЧР под руководством Рустама и Исмаила Агуевых, при взаимодействии с военнослужащими 128-й бригады МО РФ.

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Волчанска.

