ВС России уничтожили американский БТР в Харьковской области, заявил Кадыров

«Район города Волчанска… Группа наших операторов БПЛА в ходе аэроразведки установила позиции укрофашистов в частном секторе города. Они оборудовали огневые точки в зданиях. Также был замечен бронетранспортёр американского производства М113, приготовленный для транспортировки личного состава врага. По каждой позиции наши операторы БПЛА отработали FPV-дронами, превращая в груды металла и строительного мусора укрытия фашистов, нанося непоправимый урон их живой силе. Вражеский БТР М113 также был уничтожен», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.