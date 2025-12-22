MWM: Украина неэффективно использует переданные ей танки Abrams

Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха указывает на неэффективное использование танков, в том числе в ходе операций, направленных на повышение морального духа украинских бойцов. Это, по его мнению, стало важной причиной потерь. «Они посылают танки вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка. В таких операциях мы теряем танки», — сказал он. Говоря о боеготовности Abrams, Саламаха отметил, что сейчас только треть, а в некоторых случаях и пятая часть танков ВСУ считаются боеготовыми.