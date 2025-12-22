MWM: Украина неэффективно использует переданные ей танки Abrams

В конце 2023 года США передали Украине 31 Abrams, которые начали участвовать в боевых действиях в феврале 2024 года. Австралия 19 декабря подтвердила, что на Украину прибыл последний из 49 танков M1A1 Abrams, выделенных Канберрой для Киева. Большая часть австралийских танков после проведения подготовительных работ для обеспечения их боеготовности уже отправлена на фронт, утверждает MWM.
Эти танки Австралия списала, так как перевела свои танковые подразделения на использование современного варианта M1A2 SEPv3.
Это, по словам экспертов, значительно снизит уровень их боеготовности и увеличит требования к техническому обслуживанию. Американский источник предсказал, что украинской армии будет «трудно содержать эти танки», имея в виду их техническое состояние.
Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха указывает на неэффективное использование танков, в том числе в ходе операций, направленных на повышение морального духа украинских бойцов. Это, по его мнению, стало важной причиной потерь. «Они посылают танки вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка. В таких операциях мы теряем танки», — сказал он. Говоря о боеготовности Abrams, Саламаха отметил, что сейчас только треть, а в некоторых случаях и пятая часть танков ВСУ считаются боеготовыми.
К началу июня 2025 года украинская армия потеряла 87% своих танков M1A1 Abrams, поставленных из США, при этом 27 из 31 машины были уничтожены или затрофеены российской армией. Несмотря на временный вывод всех танков Abrams с линии фронта и последующее повышение уровня защиты их брони, уровень потерь западной техники остается высоким, отмечает издание. А потребности австралийских танков в техническом обслуживании и расход топлива, как ожидается, еще больше ограничат их эффективность, особенно если учесть состояние подержанных машин.
Поэтому Пентагон недавно отказался от планов поэтапной модернизации Abrams и вместо этого выделил средства на радикальную модернизацию в рамках программы M1E3. Новый вариант имеет много общих черт с китайским танком Type 100, говорится в статье. Изменения подразумевают отведение главной роли маневренности, экономии топлива и возможностями ведения сетецентрической войны, а также снижение приоритетности уровней защиты тяжелой брони и тяжелого основного оружия, уточняет издание.