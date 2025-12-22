Ричмонд
MWM: Украина неэффективно использует переданные ей танки Abrams

Украинская армия получила последние из 80 танков M1A1 Abrams, обещанных ей в качестве военной помощи. Большая часть танков прибыла на Украину в июле 2025 года, а последний транш был передан в середине декабря. Однако они вряд ли помогут Киеву, считает онлайн-издание Military Watch Magazine.

В конце 2023 года США передали Украине 31 Abrams, которые начали участвовать в боевых действиях в феврале 2024 года. Австралия 19 декабря подтвердила, что на Украину прибыл последний из 49 танков M1A1 Abrams, выделенных Канберрой для Киева. Большая часть австралийских танков после проведения подготовительных работ для обеспечения их боеготовности уже отправлена на фронт, утверждает MWM.

Эти танки Австралия списала, так как перевела свои танковые подразделения на использование современного варианта M1A2 SEPv3.

В отличие от новых танков Abrams, ранее переданных Соединенными Штатами, 49 австралийских танков прослужили несколько десятилетий и считаются сильно изношенными, обращает внимание MWM.

Это, по словам экспертов, значительно снизит уровень их боеготовности и увеличит требования к техническому обслуживанию. Американский источник предсказал, что украинской армии будет «трудно содержать эти танки», имея в виду их техническое состояние.

Тем не менее Канберра и Киев пошли на эту сделку, поскольку, как сообщают украинские источники, танковые батальоны ВСУ страдают от крайне низкой обеспеченности бронетехникой. Это связано как с большими боевыми потерями, которые невозможно восполнить, так и с трудностями с обслуживанием находящихся на вооружении машин, поясняет MWM.

Украинский специалист по бронетанковой технике Николай Саламаха указывает на неэффективное использование танков, в том числе в ходе операций, направленных на повышение морального духа украинских бойцов. Это, по его мнению, стало важной причиной потерь. «Они посылают танки вперед только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка. В таких операциях мы теряем танки», — сказал он. Говоря о боеготовности Abrams, Саламаха отметил, что сейчас только треть, а в некоторых случаях и пятая часть танков ВСУ считаются боеготовыми.

Хотя западные эксперты ранее рассчитывали, что появление западных танков изменит ситуацию на поле боя в пользу Украины, характеристики американских M1A1 Abrams и немецких танков Leopard 2 по-прежнему не вызывают восторга, пишет MWM.

К началу июня 2025 года украинская армия потеряла 87% своих танков M1A1 Abrams, поставленных из США, при этом 27 из 31 машины были уничтожены или затрофеены российской армией. Несмотря на временный вывод всех танков Abrams с линии фронта и последующее повышение уровня защиты их брони, уровень потерь западной техники остается высоким, отмечает издание. А потребности австралийских танков в техническом обслуживании и расход топлива, как ожидается, еще больше ограничат их эффективность, особенно если учесть состояние подержанных машин.

Эксперты неоднократно говорили, что оценки эффективности Abrams и других западных типов танков на украинском театре военных действий указывают на то, что «философия проектирования» танков в США и Европе устарела.

Поэтому Пентагон недавно отказался от планов поэтапной модернизации Abrams и вместо этого выделил средства на радикальную модернизацию в рамках программы M1E3. Новый вариант имеет много общих черт с китайским танком Type 100, говорится в статье. Изменения подразумевают отведение главной роли маневренности, экономии топлива и возможностями ведения сетецентрической войны, а также снижение приоритетности уровней защиты тяжелой брони и тяжелого основного оружия, уточняет издание.