«Рубикон» показал уничтожение взвода танков ВСУ

При этом количество Т-64 и Т-72 в соединениях противника стремительно сокращается, например первых в строю, по разным оценкам, уже менее сотни, а вторых — около двух сотен. Большое количество танков превращается в металлолом еще до того, как они успевают появиться непосредственно на линии боевого соприкосновения — их поражают в различных укрытиях или во время совершения маршей.