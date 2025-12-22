Ричмонд
«Рубикон» показал уничтожение взвода танков ВСУ

Операторы дронов-камикадзе Центра «Рубикон» уничтожили взвод вражеских танков — два Т-64БА и один Т-72. Боевики их спрятали в заброшенном цехе. Однако боевая техника была обнаружена нашими бойцами, после чего три гусеничные машины спокойно, без лишней суеты были сожжены.

При этом один «шестьдесят четвертый» по всей видимости, был переделан в тяжелый бронетранспортер. Про похожий образец мы уже рассказывали. Дефицит защищенной техники вынуждает ВСУ заниматься переделкой обычных танков.

При этом количество Т-64 и Т-72 в соединениях противника стремительно сокращается, например первых в строю, по разным оценкам, уже менее сотни, а вторых — около двух сотен. Большое количество танков превращается в металлолом еще до того, как они успевают появиться непосредственно на линии боевого соприкосновения — их поражают в различных укрытиях или во время совершения маршей.