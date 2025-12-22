Ричмонд
Танки Leopard 1A5 ВСУ сгорают, не успев произвести ни одного выстрела

Противник продолжает перебрасывать к линии боевого соприкосновения танки Leopard 1A5 германского производства, но их уничтожают еще до того, как они успевают оказаться на передовой и сделать хотя бы один выстрел из своих орудий.

Как правило, такие боевые машины обнаруживаются нашими воинами-дроноводами в хорошо замаскированных укрытиях, которые сооружаются в лесополосах.

Например, в Telegram-канале «Рубикона» показана совместная работа бойцов Центра и 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Танку не помогло даже то, что его оборудовали динамической защитой «Контакт-1». После нескольких попаданий он все равно загорелся. В настоящее время враг потерял почти три десятка танков такой модификации из приблизительно сотни поставленных.