Танки Leopard 1A5 ВСУ сгорают, не успев произвести ни одного выстрела

Как правило, такие боевые машины обнаруживаются нашими воинами-дроноводами в хорошо замаскированных укрытиях, которые сооружаются в лесополосах.
Например, в Telegram-канале «Рубикона» показана совместная работа бойцов Центра и 15-й отдельной мотострелковой бригады.
Танку не помогло даже то, что его оборудовали динамической защитой «Контакт-1». После нескольких попаданий он все равно загорелся. В настоящее время враг потерял почти три десятка танков такой модификации из приблизительно сотни поставленных.