Зеленский: базовый блок документов по мирному плану на Украине готов

Глава киевского режима рассказал о прогрессе по мирному плану на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности базового блока документов по мирному урегулированию конфликта на Украине.

По его словам, украинская переговорная группа в скором времени вернется из США, после чего Зеленский выслушает доклад по результатам встречи в Майами.

«Всё возможное, что можно было сделать для первых драфтов мирного плана — уже есть. Есть 20 пунктов плана. Наверное, там не всё идеально, но этот план есть», — сказал бывший комик.

Наработки по гарантиям безопасности, как утверждает Зеленский, выглядят «достаточно достойно».

Как ранее писал KP.RU, президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к переговорам по мирному плану США. Он подчеркивал, что готов к урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Как неоднократно напоминал российский лидер, мир должен быть достигнут при устранении первопричин кризиса.