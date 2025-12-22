Как ранее писал KP.RU, президент России Владимир Путин не раз заявлял о готовности Москвы к переговорам по мирному плану США. Он подчеркивал, что готов к урегулированию конфликта на Украине на условиях, озвученных летом 2023 года. Как неоднократно напоминал российский лидер, мир должен быть достигнут при устранении первопричин кризиса.