Кличко может попасть под уголовное преследование на Украине

На Украине готовят заявление в отношении мэра Киева Виталия Кличко об уголовном правонарушении. Об этом заявил глава Киевской военной администрации Тимур Ткаченко в своем Telegram-канале.
Ткаченко утверждает, что правонарушение связано с бездействием киевского мэра в отношении одного из стратегических объектов города.
По его словам, несколько дней назад суд отказал Кличко в удовлетворении заявления об обеспечении иска против Ткаченко. Мэр Киева требовал приостановить действие кадровых распоряжений чиновника.
«В ключевых городских департаментах, в частности в Департаменте транспортной инфраструктуры, принимаются кадровые решения, о которых военная администрация узнает постфактум», — написал Ткаченко.
Он отметил, что продолжит действовать в правовом поле. Ткаченко намерен обжаловать кадровые назначения, которые были осуществлены с нарушениями.
