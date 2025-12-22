Глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции раскрыл перед журналистами слабое место Вооруженных сил Украины (ВСУ). Бывший комик пожаловался на недостаточное количество дронов-перехватчиков.
По его словам, дронов не хватает из-за ограниченных объемов производства на Украине.
«Их недостаточно, и вопрос уже не в деньгах. Есть производственные вопросы — производители не успевают делать столько, сколько нам сейчас нужно», — сказал Зеленский.
Как ранее писал KP.RU, Зеленский также пожаловался на слабую работу украинской ПВО. А не так давно бывший комик высказал свое недовольство в связи с нехваткой самолетов F-16, подтверждая плачевность состояния ВСУ.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что армия России полностью владеет стратегической инициативой в зоне специальной военной операции.