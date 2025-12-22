Ричмонд
Над Севастополем ПВО сбила две воздушные цели

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. ПВО в Севастополе сбила две воздушных цели, военные продолжают отражать атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: © РИА Новости

Воздушную тревогу объявили в 20.31 мск.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты 2 воздушные цели», — написал Развожаев на платформе Мах.

Он попросил жителей и гостей города укрыться в безопасных местах.