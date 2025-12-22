Над Севастополем ПВО сбила две воздушные цели

Воздушную тревогу объявили в 20.31 мск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек — РИА Новости. ПВО в Севастополе сбила две воздушных цели, военные продолжают отражать атаку ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
