Премьер Венгрии Орбан отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов из средств граждан республики. С таким заявлением политик выступил во время открытия участка трассы М4 в стране.
«Место денег венгров скорее на территории венгерской равнины, на четырехполосной трассе, чем в позолоченной ванной украинских олигархов», — заявил Орбан.
Он подчеркнул, что деньги граждан Венгрии должны идти на развитие республики, а не в карман украинских чиновников.
Ранее KP.RU сообщал, что Будапешт не намерен отправлять ни единой копейки в Киев. Как заявил Виктор Орбан, в стране творится беспредел, о чем свидетельствует разгоревшийся коррупционный скандал на Украине. Премьер-министр также призвал Евросоюз перестать финансировать Киев за счет европейских налогоплательщиков.