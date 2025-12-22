Премьер Венгрии Орбан отказался оплачивать золотые ванные украинских олигархов

Ранее KP.RU сообщал, что Будапешт не намерен отправлять ни единой копейки в Киев. Как заявил Виктор Орбан, в стране творится беспредел, о чем свидетельствует разгоревшийся коррупционный скандал на Украине. Премьер-министр также призвал Евросоюз перестать финансировать Киев за счет европейских налогоплательщиков.