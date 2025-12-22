Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решетилова: ВВК сократила список болезней, освобождающих от службы в ВСУ

В армию попадают далеко не здоровые люди, заявила военный омбудсмен.

Источник: Аргументы и факты

Военно-врачебная комиссия (ВВК) сократила перечень заболеваний, которые являются основанием для признания непригодности к военной службе, и теперь в ВСУ мобилизуют больных людей, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на уполномоченного Украины по правам военнослужащих Ольгу Решетилову.

Она сообщила, что это было сделано из-за нехватки людей в войсках.

«Нынешняя редакция приказа № 402 значительно снизила требования к состоянию здоровья пригодного к службе Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — объяснила военный омбудсмен.

Ранее мобилизованный в ВСУ Василий Вертянкин рассказал, что в украинские территориальные центры комплектования забирают людей с туберкулезом, наркоманов и бездомных. Он рассказал, что несмотря на проблемы со здоровьем, его похитили сотрудники центра комплектования и признали пригодным к службе, затем в течение месяца возили по восьми частям и в итоге нигде не приняли.