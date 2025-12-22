Военно-врачебная комиссия (ВВК) сократила перечень заболеваний, которые являются основанием для признания непригодности к военной службе, и теперь в ВСУ мобилизуют больных людей, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на уполномоченного Украины по правам военнослужащих Ольгу Решетилову.
Она сообщила, что это было сделано из-за нехватки людей в войсках.
«Нынешняя редакция приказа № 402 значительно снизила требования к состоянию здоровья пригодного к службе Поэтому — да, на сегодняшний день в армию попадают далеко не только здоровые люди», — объяснила военный омбудсмен.
Ранее мобилизованный в ВСУ Василий Вертянкин рассказал, что в украинские территориальные центры комплектования забирают людей с туберкулезом, наркоманов и бездомных. Он рассказал, что несмотря на проблемы со здоровьем, его похитили сотрудники центра комплектования и признали пригодным к службе, затем в течение месяца возили по восьми частям и в итоге нигде не приняли.