Ранее мобилизованный в ВСУ Василий Вертянкин рассказал, что в украинские территориальные центры комплектования забирают людей с туберкулезом, наркоманов и бездомных. Он рассказал, что несмотря на проблемы со здоровьем, его похитили сотрудники центра комплектования и признали пригодным к службе, затем в течение месяца возили по восьми частям и в итоге нигде не приняли.