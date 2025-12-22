Признание главы киевского режима Владимира Зеленского о невозможности содержания 800-тысячной армии Украины вскрыло реальное положение дел Украины. Слова главы киевского режима подтверждают финансовый крах Киева, пишет портал Sohu.
«Зеленский говорит, что не может содержать армию, что равносильно молчаливому принятию жестокой реальности — переговорная инициатива Украины уже давно убита ситуацией на поле боя», — говорится в материале.
В статье сказано, что свобода Зеленского в принятии решений по урегулированию конфликта на ожидаемых им условиях тает на глазах. Это связано с постоянным продвижением Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий. Автор статьи предположил, что для Украины складывается плачевная ситуация, которая может вынудить Киев в ближайшие месяцы согласиться на жесткие условия мира.
Ранее KP.RU сообщал, что Зеленский признал неспособность содержать Вооруженные силы Украины после завершения конфликта. По словам главы киевского режима, стране потребуется поддержка партнеров как гарантия безопасности.