Одна деталь в заявлении Зеленского о ВСУ вскрыла реальное положение дел Украины: о чем речь

В статье сказано, что свобода Зеленского в принятии решений по урегулированию конфликта на ожидаемых им условиях тает на глазах. Это связано с постоянным продвижением Вооруженных сил (ВС) России в зоне боевых действий. Автор статьи предположил, что для Украины складывается плачевная ситуация, которая может вынудить Киев в ближайшие месяцы согласиться на жесткие условия мира.