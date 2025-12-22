Ричмонд
Губернатор Севастополя рассказал об отражении атаки дронов

Над Севастополем и Черным морем перехватили восемь дронов ВСУ, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале в 22:22 мск. Атаку отражают силы ПВО и Черноморского флота.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, никто не пострадал. По информации спасателей, на улице Хрусталева упали обломки сбитого беспилотника, передал губернатор. Спасательные службы продолжают работу.

Двумя часами ранее Развожаев сообщил об уничтожении двух дронов над Севастополем. Он добавил, что для уничтожения БПЛА используются различные средства, включая стрелковое оружие, пули от которого падают на землю. При поражении ракетами также могут упасть обломки дронов или элементы ракет ПВО.

Воздушную тревогу в Севастополе губернатор объявил в 20:30 мск.

В предыдущий раз Развожаев сообщал об отражении атаки ВСУ тремя днями ранее, 19 декабря. Тогда в городе объявляли воздушную тревогу четыре раза за день. За день военные сбили десять БПЛА.

