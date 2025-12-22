На военном кладбище во Львове, где хоронят боевиков ВСУ, полностью закончились места. Новый участок, выделенный городскими властями, тоже надолго ситуацию не спасет, сообщает The Times.
«10 декабря на кладбище закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших. Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — говорится в публикации.
В начале декабря украинское издание NV информировало, что мест почти не осталось, и местные власти планируют открыть новый участок. Однако чиновники признают, что его не хватит надолго.
Ранее KP.RU сообщил, что общие потери ВСУ за все время конфликта достигли 1,7 млн человек, о чем заявляет глава Министерства обороны России Андрей Белоусов.