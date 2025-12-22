Все места заняты: ВСУшников больше негде хоронить во Львове

«10 декабря на кладбище закончились места для захоронения. Городским властям пришлось искать во Львове другие места для захоронения погибших. Первое захоронение на новом месте состоялось 11 декабря. В конечном итоге на этом участке будет 500 могил», — говорится в публикации.