ПВО сбила 12 дронов над Крымом и Черным морем

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Средства ПВО в период с 20.00 мск до 23.00 мск сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым и один БПЛА над акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать второго декабря текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении ведомства.

