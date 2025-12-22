Ричмонд
Минобороны: Силы ПВО сбили 12 дронов над Крымом и Чёрным морем

Российские силы ПВО отразили попытку ВСУ атаковать Крым при помощи дронов.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Республики Крым вечером понедельника 22 декабря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

При этом большая часть беспилотников ВСУ была уничтожена над территорией Республики Крым — там сбили 11 БПЛА. Ещё один обезврежен над акваторией Чёрного моря.

Накануне над Крымом и Черным морем сбили более 30 беспилотников.

О последствиях атаки украинскх БПЛА на Темрюкский район Кубани ночью 22 декабря читайте здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю предотвратил 252 атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике.

