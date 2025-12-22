Минобороны: Силы ПВО сбили 12 дронов над Крымом и Чёрным морем

Российские силы противовоздушной обороны отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Республики Крым вечером понедельника 22 декабря. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.
«В период с 20.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
При этом большая часть беспилотников ВСУ была уничтожена над территорией Республики Крым — там сбили 11 БПЛА. Ещё один обезврежен над акваторией Чёрного моря.
Накануне над Крымом и Черным морем сбили более 30 беспилотников.
Также сообщалось, что «Купол Донбасса» за неделю предотвратил 252 атаки ВСУ в Донецкой Народной Республике.