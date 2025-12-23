В Харькове произошел взрыв

По его данным, взрыв, предположительно, произошел за городом.
В Харьковской области действует воздушная тревога. В красной зоне продолжают находиться Одесская, Полтавская, Сумская и Черниговская области, а также отдельные районы Киевской области.
МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
