В Харькове произошел взрыв

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрыв произошел в Харькове на востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Источник: РИА "Новости"

По его данным, взрыв, предположительно, произошел за городом.

В Харьковской области действует воздушная тревога. В красной зоне продолжают находиться Одесская, Полтавская, Сумская и Черниговская области, а также отдельные районы Киевской области.