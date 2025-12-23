Ричмонд
Света нет по восемь-девять часов в день: жители Киева рассказали о жизни без электричества

ТАСС: В Киеве отключают электричество на 8−9 часов в день.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве ежедневно отключают электричество на восемь-девять часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что в течение суток бывает несколько отключений света продолжительностью 3−4,5 часов, такая же ситуация и в Киевской области. В начале декабря киевляне сидели без электричества по 14 часов в сутки, сказано в публикации.

Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.

Накануне на Украине заявили о взрывах в Одессе и блэкауте в части города.

Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ.

Как Зеленский грозил блэкаутом Курску и Белгороду и что из этого получилось, читайте здесь на KP.RU.

