Света нет по восемь-девять часов в день: жители Киева рассказали о жизни без электричества

В Киеве ежедневно отключают электричество на восемь-девять часов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
Сообщается, что в течение суток бывает несколько отключений света продолжительностью 3−4,5 часов, такая же ситуация и в Киевской области. В начале декабря киевляне сидели без электричества по 14 часов в сутки, сказано в публикации.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Накануне на Украине заявили о взрывах в Одессе и блэкауте в части города.
Ранее в российском Минобороны сообщили, что ВС РФ поразили объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ.
