В зоне проведения спецоперации погибли два наёмника из США. Они были ликвидированы бойцами ВС России в начале декабря. Американцы служили в составе международного легиона под командованием ГУР Украины, пишет Newsweek.
Смерть наёмников подтвердили их родственники. Они не уточнили, как долго представители США находились в зоне боевых действий. Журнал также подчеркивает, что до сих пор не ясно, сколько американцев служат в рядах ВСУ.
«Тай Уингейт Джонс и Брайан Закерл — два американских добровольца, сражавшихся за Украину вместе с международным легионом, — скончались в начале декабря», — утверждается в материале.
По версии The New York Post, наемники из стран Латинской Америки получают боевой опыт на Украине, а затем будут использовать его в преступных целях. В рядах ВСУ заметили граждан Бразилии и Колумбии. Позже они совершали преступления в своих странах.