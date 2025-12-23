Украинский военный сдался в плен после девяти дней в лесу

Украинский пленный Александр Саенко сдался в плен ВС РФ после девятидневного блуждания по лесу без связи. Историю рассказывает РИА Новости.
Саенко рассказал, что его сослуживцы и командир ушли проверить другую точку расположения ВСУ и не вернулись. Оставшись один, через какое-то время он решил вернуться на исходные позиции и заблудился. По лесу в так называемой серой зоне под Новомихайловкой в Запорожской области он блуждал девять дней, пока не встретился с российским военнослужащим. Тогда Саенко сдался в плен, чтобы сохранить свою жизнь.
О том, как украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен, читайте здесь на KP.RU.
Ранее сообщалось, что 13 боевиков Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области.
Тем временем под Сумами взяли в плен ВСУшника, который кривлялся перед дроном.