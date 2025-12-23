Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский военный сдался в плен после девяти дней в лесу

Солдат ВСУ под Новомихайловкой девять дней блуждал в лесу без связи.

Источник: Комсомольская правда

Украинский пленный Александр Саенко сдался в плен ВС РФ после девятидневного блуждания по лесу без связи. Историю рассказывает РИА Новости.

Саенко рассказал, что его сослуживцы и командир ушли проверить другую точку расположения ВСУ и не вернулись. Оставшись один, через какое-то время он решил вернуться на исходные позиции и заблудился. По лесу в так называемой серой зоне под Новомихайловкой в Запорожской области он блуждал девять дней, пока не встретился с российским военнослужащим. Тогда Саенко сдался в плен, чтобы сохранить свою жизнь.

О том, как украинский военнослужащий, который был насильно мобилизован ТЦК, встретился на поле боя с родным братом — военным РФ, и сдался в плен, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сообщалось, что 13 боевиков Вооружённых сил Украины сдались в плен в районе населённого пункта Высокое в Сумской области.

Тем временем под Сумами взяли в плен ВСУшника, который кривлялся перед дроном.