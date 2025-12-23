Украинский военный сдался в плен после девяти дней в лесу

Саенко рассказал, что его сослуживцы и командир ушли проверить другую точку расположения ВСУ и не вернулись. Оставшись один, через какое-то время он решил вернуться на исходные позиции и заблудился. По лесу в так называемой серой зоне под Новомихайловкой в Запорожской области он блуждал девять дней, пока не встретился с российским военнослужащим. Тогда Саенко сдался в плен, чтобы сохранить свою жизнь.